Агрегатор подбора позиций для самозанятых появился на информационном портале для самозанятых граждан и организаций, запущенном Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Об этом в понедельник ТАСС сообщили в ОНФ.

«Агрегатор начал работу по инициативе Общероссийского народного фронта, который в апреле 2021 года запустил информационный портал для самозанятых», — говорится в сообщении.

Сервис аккумулирует предложения о работе для самозанятых со всей России от платформ-партнеров — «Яндекс Go», Ozon, YouDo и «ВкусВилл». В перспективе ожидают подключения еще нескольких крупных партнеров, а также государственных центров занятости населения, отметили в ОНФ. Там уточнили, что агрегатор вакансий на портале «является единой базой заявок на поиск исполнителей в России». Он дает самозанятым возможность через одно «окно» подбирать предложения о работе. Чтобы детально ознакомиться с подходящими вариантами, соискатели переходят на страницы сайтов-партнеров, предоставивших заявку, пояснили в ОНФ.

По словам замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, потребность объединения вакансий на федеральном уровне назрела из-за большого количества самозанятых. «Не секрет, что многие исполнители находят заказчиков в других регионах, современные технологии это позволяют. Интересно, что на сегодняшний день даже складываются своего рода профессиональные региональные кластеры. Например, IT-специалисты облюбовали Краснодарский край, а власти региона всячески поддерживают их инициативы. Также самозанятые начали активно выходить с продажей товаров собственного производства на маркетплейсы, с которыми мы активно взаимодействуем», — приводится его комментарий в сообщении.

Как отметила замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова, самозанятые заинтересованы в расширении клиентской базы, нетворкинге и поиске деловых партнеров. «Многие просто не знают о том, что можно рассказать о своих товарах и услугах жителям всей страны. Создание единого агрегатора вакансий будет способствовать решению этих задач», — процитировали ее слова в сообщении.

По данным Общероссийского народного фронта, портал является самой большой базой знаний о работе в режиме налога на профессиональный доход (НПД). Вся информация на сервисе прошла верификацию у юристов ОНФ и регулирующих государственных органов. Если самозанятые не находят нужную информацию на портале, они могут обратиться напрямую к регулятору за разъяснением сложных вопросов работы в режиме НПД через электронную приемную на сайте. В дальнейшем все вопросы и ответы публикуются в соответствующем разделе.

Режим самозанятых был запущен 1 января 2019 года как пилотный проект в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В начале 2020 года возможность применения режима распространили на 23 российских региона, а с 1 июля того же года — на всю страну. Статус самозанятого предполагает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

