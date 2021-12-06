Инфляция и сложная экономическая ситуация являются угрозами для роста строительного сектора. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

«Мы четко видим, что разогнали экономику, разогнали стройку, но сейчас мы видим серьезные угрозы, связанные с инфляцией, связанные с развитием ипотеки, поэтому для выполнения национальных проектов и достижения поставленных президентом целей нам нужно подобрать новые решение и новые ответы на те вызовы, которые перед нами ставит и мировая инфляция, и сегодняшняя экономическая ситуация», — сказал он в ходе выступления.

«Базово у нас подготовлены предложения, которые мы готовы обсудить в дальнейшем ходе проведения совещания», — добавил вице-премьер.

При этом в 2021 году правительство выделило на строительство инфраструктуры более 400 млрд рублей опережающими темпами из программы финансирования 2022—2023 годов, напомнил он. Такая мера поспособствовала сохранению средств от инфляции, которая является для отрасли одним из самых больших вызовов, подчеркнул зампред правительства.