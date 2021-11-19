Мировые цены на нефть прибавили более чем по 3 доллара по итогам торгов понедельника

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали положительную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 3,23 доллара и составили 69,49 доллара за баррель.



На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на 3,2 доллара, до 73,08 доллара за баррель.