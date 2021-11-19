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Мировые цены на нефть прибавили более чем по 3 доллара по итогам торгов понедельника

07.12.2021 08:01
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Время прочтения: 17 секунд
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали положительную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 3,23 доллара и составили 69,49 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на 3,2 доллара, до 73,08 доллара за баррель.

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