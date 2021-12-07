7 декабря. О чем пишут газеты

📰 Из-за омикрон-штамма некоторые страны ужесточили правила въезда для россиян, а остров Бали и Израиль так и не открылись, однако, несмотря на это, турпоток обещает быть даже выше, чем в 2020-м, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ). При этом после праздников он может резко упасть — даже в Турцию и Египет: с 1 февраля авиаперелеты будут доступны только привитым. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, россияне стали чаще покупать страховки, в том числе от невыезда, — с 2019 года их доля выросла с 10% до 52%.

📰 В ноябре выросли вложения частных инвесторов в розничные ПИФы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds. За месяц управляющие компании привлекли в такие фонды почти 27 млрд рублей, что на 2 млрд выше показателя октября. Почти две трети новых средств пришли в биржевые фонды, популярные у частных инвесторов, торгующих через брокеров. В случае завершения цикла ужесточения монетарной политики ЦБ интерес может вырасти и к открытым фондам за счет восстановления популярности облигационных фондов, полагают эксперты.

📰 Аналитики предрекают рост цен на медь в ближайшие годы на фоне роста налоговой нагрузки в ключевых производителях — Чили и Перу, пишет «Коммерсант». В начале декабря парламент Чили (на страну приходится 25% мировой добычи меди) предварительно одобрил законопроект о повышении налогов на ее добычу в полтора — два раза, что приведет к росту себестоимости и цен за пределами 2022–2023 годов. Это позитивные новости для крупных медных проектов в России — Удокана и Баимского, которые будут выходить на проектную мощность как раз в этот период. Эксперты отметили, что в итоге рост налогов может затронуть 40% объема добычи меди в мире.

📰 Инвесторы распродают бумаги VK (в прошлом Mail.ru Group), пишут «Ведомости», уточняя, что 3 декабря депозитарные расписки компании на Московской бирже рухнули на 7% до 1 231 рубля, на Лондонской бирже (LSE) – на 6,4% до 16,76 доллара. Котировки падали на фоне новостей о смене акционеров и уходе из компании гендиректора Бориса Добродеева. В понедельник падение продолжилось: расписки компании в ходе торгов на Мосбирже теряли более 6% и к 18:20 мск стоили 1 162 рубля, в Лондоне – 5,85% (15,78 доллара). Котировки VK падают 6 декабря гораздо сильнее рынка – индексы Мосбиржи и РТС теряют 2,3%.



📰 В России сокращается объем фудшеринга (распределение продуктов питания с подходящим сроком годности среди нуждающихся), пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование ТИАР-Центра и шеринг-кластера Российской ассоциации электронных коммуникаций. Так, после существенного роста в 2020 году (до 9 тыс. тонн, или плюс 28,5% в сравнении с 2018-м) объем фудшеринга в 2021 году показывает снижение до 7,5 тыс. тонн. Причин этого несколько: организации общепита сфокусировались на меняющихся условиях работы из-за пандемии, кроме того, по итогам 2020 года закрылось значительное число малых и средних кафе и магазинов.

