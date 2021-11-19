​Россия отказалась от доллара при расчетах по оружейным сделкам

РФ больше не использует доллар при взаиморасчетах по оружейным сделкам, в том числе с Индией, заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.



«По традиции мы все сделки называем в долларах для удобства подсчета. В реальной работе «Рособоронэкспорт» практически на 100% отошел от расчета в американской валюте», — заявил Михеев журналистам.

По его словам, при работе в национальных валютах не возникает риска задержки в платежах при выполнении взятых на себя контрактных обязательств.

«Что касается Индии, то все взаиморасчеты ведутся в рублях и рупиях. Кроме того, мы активно практикуем офсетные проекты, которые присутствуют и в подписанных сегодня контрактных документах. Это нормальная современная практика, один из трендов мирового рынка», — сказал Михеев

Индия — один из основных покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка 15 млрд долларов, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около 70 млрд, сообщали в ФСВТС РФ.