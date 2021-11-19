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Кабмин направит регионам еще 6 млрд рублей для выплат на детей от трех до семи лет

07.12.2021 09:43
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Такая поддержка очень важна, ведь речь идет о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», — отметил Мишустин на заседании правительства 2 декабря, напомнив, что в 2021 году на эти цели уже было направлено почти 305 млрд рублей.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. Затем глава государства поручил сделать такую поддержку более адресной. В связи с этим в 2021 году были усовершенствованы правила предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может достигать не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

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