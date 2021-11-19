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Основные фондовые торги в России открылись ростом индексов

07.12.2021 10:02
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ стартовали во вторник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,43% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 864,4 пункта. Индекс РТС повысился на 1,35% до отметки 1 643,95.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в коррекционный плюс после продаж накануне, но внутренние факторы остаются для отечественных активов скорее негативными, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«В СМИ появилась информация об обсуждении новых жестких санкций против РФ в случае вторжения на Украину, среди которых отключение от SWIFT и ограничения конвертации рубля в иностранную валюту. Во вторник прояснить ситуацию могут телефонные переговоры президентов США и России. При этом не факт, что лидерам удастся прийти к компромиссному решению», — комментирует эксперт.

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