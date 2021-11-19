СберБанк заработал за 11 месяцев по РСБУ 1,15 трлн рублей

Чистая прибыль СберБанка по итогам января — ноября составила 1,147 трлн рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Финансовые результаты «Сбера» за 11 месяцев 2021 года по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Отдельно в ноябре банк заработал 101,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход по итогам 11 месяцев составил 1,47 трлн рублей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12,1%. Как поясняется, это обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 14,8% год к году и составил 521 млрд рублей. Основным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% год к году. «Трансакционную активность клиентов в ноябре поддержали сезонные распродажи, которые полностью компенсировали эффект от нерабочих дней в начале ноября», — уточняют в банке.

Операционные расходы составили 614,4 млрд рублей и увеличились на 11,5% по сравнению с 11 месяцами прошлого года на фоне пересмотра заработной платы сотрудников в июле и календаризации расходов в 2021 году, а также начисления сотрудникам бонусных баллов «Спасибо» в честь 180-летия «Сбера».

Активы банка выросли в ноябре на 2,6% без учета валютной переоценки до 38,1 трлн рублей главным образом за счет кредитного портфеля.



В ноябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей, с начала года — 12,4 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 2% за месяц и на 8,5% с начала года без учета валютной переоценки и достиг 16,75 трлн рублей.

Частным клиентам в ноябре выдан рекордный объем кредитов — 564 млрд рублей. Всего за 11 месяцев частным клиентам выдано 5,3 трлн рублей кредитов, что в 1,4 раза больше, чем год назад. В ноябре «Сбер» секьюритизировал портфель ипотечных кредитов объемом 70 млрд рублей. Розничный портфель вырос на 2,2% за месяц (без учета секьюритизации). С начала года рост составил 23,3%, портфель достиг 10,45 трлн рублей.

Объем средств физических лиц вырос на 0,2% без учета валютной переоценки и составил 16,5 трлн рублей. Средства на счетах эскроу продолжили рост на фоне значительных выдач ипотеки и к 1 декабря составили около 1,5 трлн рублей.



Объем средств юридических лиц в ноябре увеличился на 5,2% без учета валютной переоценки и составил около 8,8 трлн рублей.

Базовый и основной капиталы в ноябре изменились незначительно и составили 3,815 трлн рублей и 3,965 трлн соответственно. Общий капитал вырос на 0,86% до 5,074 трлн рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли. Как поясняется в релизе, сдерживающее влияние на увеличение общего капитала оказал рост рыночной доходности ОФЗ и соответствующая отрицательная переоценка портфеля, учитываемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Достаточность базового и основного капитала на 1 декабря составила 10,67% и 11,08% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, полученную в период с января по сентябрь 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита, уточняют в «Сбере».