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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 74,14 рубля

07.12.2021 11:34
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск повысился на 47,05 копейки и составил 74,1399 рубля (на 11:30 мск 6 декабря был равен 73,6694 рубля).

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.

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