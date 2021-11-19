Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 74,14 рубля
07.12.2021 11:34
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ИсточникBanki.ru
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11:30 мск повысился на 47,05 копейки и составил 74,1399 рубля (на 11:30 мск 6 декабря был равен 73,6694 рубля).
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
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