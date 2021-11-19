Минцифры подготовило поправки, которые позволят сдавать биометрию через приложение

Минцифры РФ вносит изменения в проект биометрической системы и подготовило поправки, которые позволят сдавать биометрию через приложение. Об этом глава министерства Максут Шадаев заявил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis Online 2021.

«Что касается единой биометрической системы, это очень сложный, комплексный, амбициозный проект и по задумке, и по началу реализации. Сейчас происходит новое переформатирование этого проекта. Технически мы создали основу, приняли закон в конце прошлого года. <…> Важно, чтобы у пользователя возникла мотивация сдавать эту биометрию, здесь вопрос, какие ключевые сервисы мы запустим, которые сделают процесс более мотивированным. <…> Второе — это упростить сам процесс сдачи биометрии. Сейчас мы подготовили поправки, которые все-таки позволят сдать биометрию через приложение, не приходя ни в МФЦ, ни в банк», — сказал министр.

Он уточнил, что набор предоставляемых услуг по такой биометрии будет ограничен, но это может стать вторым фактором авторизации на «Госуслугах». «У нас сейчас очень много дискуссий по поводу того, что на «Госуслугах» стало много сервисов, учетные записи нужно дополнительно защищать, поэтому мы говорим, давайте мы возьмем в качестве второго фактора биометрическую идентификацию как обязательную или опциональную для «Госуслуг», — пояснил Шадаев.

По его словам, в настоящее время Минцифры стремится сделать процесс сдачи биометрии более простым, не требующим посещения каких-то офисов. «Сейчас QR-код у нас работает вместе с предъявлением паспорта. <...> В целом архитектуру мы пересматриваем, пытаемся сделать процесс сдачи биометрии более простым, не требующим посещения каких-то офисов, бесшовным», — подчеркнул министр.