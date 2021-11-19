Чубайс дал прогноз по экономике России на 30 лет

Российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека, уверен специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Выступая на форуме «Открытые инновации», Чубайс отметил, что современному поколению людей выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которая произошла в последние 30 лет и полностью изменила экономику и быт людей.

«Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии. В энергии, как мне кажется, в тот же самый срок — в следующие 30 лет — произойдет кардинальный пересмотр всех базовых принципов. Причем, я подчеркну, речь идет не только об электроэнергетике, для меня родной, речь идет о промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, о быте. Речь идет вообще обо всех тех сферах, где появляется энергия. Они все претерпят глубинные фундаментальные преобразования. Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес», — заявил Чубайс.

Он признал, что Россия очень уязвима для этих изменений, поскольку энергетический сектор играет для нее особую роль. «У всех есть энергетика, но в России это не просто один из секторов, это позвоночный столб национальной экономики: 20% ВВП, 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта. Это вообще серьезно», — сказал он.

«С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны, у нас колоссальнейшие возможности. Помимо того что энергопереход изменит все без исключения отрасли реального сектора в стране, он еще открывает возможности для создания тех отраслей, которых сейчас не существует вообще. Я насчитал от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет», — добавил Чубайс.