​Минфин совместно с ЦБ и МВД работает над созданием «единого окна» по борьбе с мошенниками

Минфин, Банк России и МВД работают над созданием так называемого единого окна, позволяющего ЦБ и правоохранительным органам получать информацию о мошеннических счетах в банках для их дальнейшей блокировки. Об этом на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.



«У нас есть совместная законодательная инициатива с Центральным банком и МВД. На данный момент это касается банков. Но там мы разрабатываем некое «единое окно», через которое правоохранительные органы будут работать с Центральным банком и будут получать все сведения о тех счетах, которые используются в целях мошенничества. Таким образом, мы считаем, что мы по крайней мере будем блокировать все эти счета и делать менее экономически выгодным для мошенников использовать такие схемы», — сказал он.

Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе форума AntiFraud Russia 2021 заявлял, что регулятор в рамках борьбы с мошенничеством планирует улучшить механизм возврата похищенных у граждан средств. По его словам, инициатива активно обсуждается с участниками рынка.