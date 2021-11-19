​Путин подписал закон о федеральном бюджете на три года

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2022—2024 годы, который, несмотря на сохранение высокой эпидемической неопределенности, ориентирован на восстановление экономического роста. Закон опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Доходы федерального бюджета на 2022 год запланированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд рублей (18,8% к ВВП), на 2023-й — 25 трлн 540,2 млрд (18% к ВВП), на 2024-й — 25 трлн 831,8 млрд (17% к ВВП). Объем расходов на 2022 год запланирован в 23 трлн 694,2 млрд рублей (17,8% к ВВП), на 2023-й — 25 трлн 241,1 млрд (17,8% к ВВП), на 2024-й — 26 трлн 354,4 млрд (17,4% к ВВП).

Профицит в 2022 году предусмотрен в 1 трлн 327,7 млрд рублей (1% к ВВП), в 2023-м — в сумме 299,1 млрд (0,2% к ВВП), в 2024-м запланирован дефицит в объеме 522,7 млрд (0,3% к ВВП).

Основные характеристики бюджета на три года рассчитаны исходя из прогнозного объема ВВП в 133,33 трлн рублей, 141,88 трлн и 151,5 трлн соответственно.



Со следующего года бюджетная политика возвращается к обычным параметрам бюджетного правила, однако несколько модернизированного: ранее был принят закон, который с 2022 года на бессрочной основе закреплял в Бюджетном кодексе уровень структурного первичного дефицита, учитываемого при расчете общего объема расходов в размере 0,5% ВВП.

Ранее структурный дефицит фиксировался в конкретных суммах: в 2022—2023 годах на уровне 585 млрд рублей и 575 млрд рублей в 2024 году. Это новшество приводит к увеличению предельного уровня расходов в 2022 году на 82 млрд рублей, в 2023-м — на 124 млрд рублей, в 2024-м — на 182,6 млрд рублей. Тем не менее с 2022 года на расходы бюджета будут вновь направляться только базовые нефтегазовые доходы (рассчитываются при базовой цене нефти 44,2 доллара за баррель, 45 долларов и 45,9 доллара в 2022—2024 годах): 6,145 трлн рублей, 6,484 трлн рублей и 6,468 трлн рублей соответственно.

Объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2022 году планируется на уровне 2,199 трлн рублей, в 2023-м — 2,664 трлн рублей, в 2024-м — 2,672 трлн рублей. На погашение ОФЗ планируется направить 1,06 трлн рублей в 2022 году, 771,9 млрд в 2023-м и 1,45 трлн рублей в 2024-м. Таким образом, валовой объем привлечения составит 3,26 трлн рублей, 3,44 трлн рублей и 4,12 трлн рублей соответственно.

Внешние заимствования планируются в размере до 3 млрд долларов ежегодно.

Верхний предел внутреннего долга на 1 января 2023 года — 20,8 трлн рублей, внешнего — 70,7 млрд долларов, или 58,5 млрд евро; на 1 января 2024 года — 23,526 трлн рублей и 71,7 млрд долларов, или 58,8 млрд евро; на 1 января 2025 года — 26,342 трлн рублей и 75,7 млрд долларов, или 61,5 млрд евро.

В 2022 году в законе о бюджете вместо отдельного закона о прожиточном минимуме прописывается его величина в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии. Прожиточный минимум будет проиндексирован исходя из темпов фактической инфляции — 8,6% и составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля.