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Официальный курс доллара вырос на 47 копеек, евро — на 60

07.12.2021 15:04
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 8 декабря.

Курс доллара повысился на 47,05 копейки, составив 74,1399 рубля (73,6694 рубля на 7 декабря). Курс евро вырос на 59,76 копейки, до 83,7114 рубля (83,1138 рубля на 7 декабря).

На Московской бирже на 14:35 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро снизился на 8 копеек, валюты стоят 74,4 и 83,79 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,98—74,64 рубля за доллар и 83,53—84,17 рубля за евро.

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