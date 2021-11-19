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АСВ вернуло Банку России еще 33,4 млрд рублей

07.12.2021 15:19
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Агентство по страхованию вкладов 7 декабря перечислило Банку России 33,4 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов.

«В счет погашения основной суммы долга перечислены 33 млрд рублей, в счет погашения процентов — 0,4 млрд рублей», — говорится в сообщении на сайте агентства.

В общей сложности на погашение кредита агентство направило Банку России 630,8 млрд рублей (607 млрд рублей — в счет погашения основной суммы долга, 23,8 млрд рублей — в счет погашения задолженности по процентам). В том числе 166,8 млрд рублей агентство выплатило в 2021 году (150 млрд рублей — по основному долгу, 16,8 млрд рублей — по процентам). Остаток задолженности АСВ на текущий момент составляет 235 млрд рублей без учета процентов.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил агентству с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии АСВ получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

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