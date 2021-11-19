​Илон Маск: США нужно отказаться от субсидирования отраслей

США не нужны какие-либо государственные субсидии в экономику, включая инфраструктурный план президента страны Джо Байдена, заявил миллиардер Илон Маск на саммите, организованном газетой Wall Street Journal. Об этом сообщает The Verge.



В ходе интервью генеральный директор Tesla и SpaceX заявил, что его беспокоит дефицит федерального бюджета. «Мы потратили столько денег <...> дефицит федерального бюджета — это безумие», — сказал он. Маск отметил, что Tesla уже более года продает свои электромобили в США без федерального налогового кредита в размере 7 500 долларов и не испытывает резкого падения спроса. Большинство других автопроизводителей, за исключением General Motors, по-прежнему имеют право на получение кредита.

Часть инфраструктурного плана Байдена Build Back Better в настоящее время включает положение о расширении этого кредита и добавлении еще одной субсидии для электромобилей, производимых профсоюзными рабочими. В последние месяцы Маск высмеивал кредитование профсоюзов и назвал Байдена марионеткой United Auto Workers.

В то же время издание отмечает, что компании Маска на протяжении многих лет получали множество различных субсидий на уровне федеральных и государственных органов, а правительство является крупным заказчиком SpaceX. Tesla также добилась огромного успеха в Китае, получив там большую помощь от государства. В понедельник Маск заявил, что Tesla «не ожидала никаких субсидий», когда находилась на стадии запуска.

Вопрос финансирования в США сейчас стоит особенно остро на фоне стабильно растущей инфляции. Экономисты, опрошенные Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE), прогнозируют, что годовая инфляция останется выше 2% в течение следующих трех лет из-за роста заработной платы и высокого спроса на товары и услуги.

Эксперты NABE прогнозируют, что индекс потребительских цен вырастет на 6% в годовом исчислении в IV квартале 2021 года по сравнению с сентябрьским прогнозом в 5,1%. Ожидается, что инфляция ИПЦ останется на высоком уровне и к концу 2022 года. Ее ожидают на уровне 2,8% в годовом исчислении по сравнению с сентябрьским прогнозом в 2,4%.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

