Греф о возможности запрета конвертации рубля: «Чушь несусветная»

Глава СберБанка Герман Греф назвал невозможным запрет конвертации рубля, передает РБК. Ранее информагентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США и ЕС рассматривают возможность введения против России санкций, которые могут ограничить возможность конвертировать рубль в другие иностранные валюты.

«Это просто небылица какая-то. Чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — уверен российский финансист.

По словам Грефа, «журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают». «Такие прогнозы могут напугать их самих, наверное», — считает он.

Глава СберБанка заявил, что для новостей о возможных новых санкциях нет никакого реального основания. «И даже если это захотят сделать (никогда не слышал о том, что кто-то планировал подобное), это сделать невозможно», — заключил Греф.

По данным источников Bloomberg, США и Европейский союз в случае «вторжения» России на Украину рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций. Помимо ограничения конвертации рубля в доллары, евро, фунты стерлингов и другие валюты речь может идти об ограничении возможности инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке, писало агентство (в июне США ввели санкции, запрещающие покупать российские гособлигации при первичном размещении).

В качестве наиболее радикального варианта, по данным агентства, рассматривается запрет доступа России к межбанковской системе SWIFT. Об этом же сообщали источники CNN. В числе других мер, упомянутых телеканалом, — санкции против членов «ближайшего окружения [президента России Владимира] Путина».



Ограничение на конвертируемость рубля — это экзотичный сценарий, вероятность таких санкций низкая, это похоже на крайние меры на случай реализации негативных внешнеполитических сценариев, отметил в разговоре с РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков со своей стороны указал, что нельзя просто запретить обменивать доллары на рубли или рубли на евро, эти операции можно ограничить для каких-то участников, «например запретить Центробанку и коммерческим банкам совершать подобные операции по обмену с другими банками: в США и Европе». Вероятность введения таких санкций, как и вероятность вторжения на Украину, близка к нулю, уверены опрошенные РБК эксперты.