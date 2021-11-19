В Центробанке оценили популярность снятия наличных при покупке в Московском регионе

В Москве за три квартала 2021 года услуга «кэшаут» была оказана более 134 тыс. раз, общая сумма составила 313 млн рублей. Такие данные представила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Речь идет о снятии наличных денег с дебетовой карты при совершении покупки.

Получить наличные можно у кассиров торговых точек, операторов Почты России и на автозаправках. Кассы, в которых оказывают услугу кэшаута, обозначены специальными информационными наклейками.

В столице наибольшей популярностью услуга пользуется в Тверском, Пресненском, Басманном, Таганском районах и в Хорошево-Мневниках. В каждом из них находится более 70 точек, которые оказывают услугу выдачи наличных на кассах.

Жители Подмосковья совершили с начала года более 19 тыс. операций кэшаута, получив 33 млн рублей. Активнее других услугу используют в Одинцовском, Красногорском, Балашихинском и Химкинском районах, где функционируют более 100 точек кэшаута.

В ЦБ напоминают, что обязательным условием для предоставления услуги является совершение покупки. За один раз можно снять до 5 тыс. рублей, но не более 30 тыс. рублей в месяц. Перед оплатой покупки нужно предупредить кассира о желании получить деньги. Необходимая сумма будет добавлена в чек, спишется со счета вместе со стоимостью товаров, и кассир выдаст деньги. Опция предусмотрена только для дебетовых карт. При этом кассир не видит общий объем средств на карте и не сможет дать информацию об остатке на карточном счете.



В Московском регионе, по данным на 1 октября 2021 года, услугу кэшаута предоставляли 5 928 торгово-сервисных предприятий. Как отмечает начальник управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Бедловский, организации, которые предоставляют данную услугу потребителям, получают льготы от обслуживающих банков. По статистике, в среднем с помощью этой функции на кассах торгово-сервисных предприятий снимают по 2,5 тыс. рублей.