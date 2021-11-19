В Думе выработают меры поддержки для предприятий, повышающих зарплаты

В Госдуме выработают меры поддержки для предприятий, которые повышают зарплату сотрудникам. С предложением создать соответствующую рабочую группу выступил председатель ГД Вячеслав Володин в ходе правительственного часа с участием министра труда и социальной защиты Антона Котякова, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Володин поинтересовался у Котякова, прорабатываются ли с работодателями вопросы повышения зарплат сотрудников — особенно с экспортерами, получающими высокую прибыль.

«Какие есть предложения в части стимулирования бизнеса, руководителей предприятий, связанные с ростом заработной платы? Если предприятие повышает заработную плату, давайте посмотрим: может, должны быть какие‑то преференции таким предприятиям или отраслям?» — сказал Володин. Он отметил, что зачастую при миллиардных прибылях предприятий зарплаты там низкие, иногда даже минимальные.

«Мы всецело поддерживаем президента и исходим из того, что здесь мало сделано», — отметил председатель ГД и подчеркнул, что необходимо думать о тех людях, которые там работают.

Он предложил создать рабочую группу, которая займется анализом ситуации, когда руководство предприятий с высокой прибылью выплачивает работникам минимальные зарплаты. Это особенно касается экспортеров.

«Давайте, если вы поддержите, совместно с профильными комитетами создадим рабочую группу», — заявил спикер Думы.

Он также предложил проработать вопрос повышения зарплат младшего персонала бюджетных учреждений. «У них всех зарплата — минимальный размер, давайте подумаем о них», — сказал Володин.

Председатель ГД предложил также проанализировать, как рост цен в некоторых отраслях отразился на заработных платах работников в этих сферах. «Выросли очень сильно цены на металл, лес, удобрения. Этот рост цен дает дополнительные дивиденды тем, кто является собственником. А те, кто работает на предприятиях, — как изменилась их жизнь от этого?» — рассуждает он.

«У граждан справедливо вызывает нарекания и раздражение, когда постоянно публикуются средние заработные платы по той или другой сфере. У нас страна огромная, ситуация в регионах разная», — добавил Володин. По его словам, необходимо при публикации показателей указывать регион, о котором идет речь. А когда говорится о средних зарплатах в бюджетных учреждениях, возможно, не стоит учитывать зарплаты руководителей — главврачей, директоров и т. д.

«Тогда мы с вами будем объективными и будет доверие выше к тому, что мы говорим», — заключил Володин.



Все эти рекомендации он предложил отразить в постановлении Государственной думы по итогам правительственного часа. Министр поддержал предложения.