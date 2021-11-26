Рейтинг Банки.ру: где выгоднее всего взять ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке в Москве?

Самую выгодную ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке в Москве предлагают сейчас банк «Россия», Энерготрансбанк и Московский Индустриальный Банк. Результаты сравнения кредитов, предлагаемых банками в этом сегменте, и соответствующий рейтинг представлены в исследовании Банки.ру.

Анализ проведен на основании информации на сайтах банков на 6 декабря 2021 года. Продукты ранжированы по размеру процентной ставки без учета возможной скидки за внесение заемщиком единовременного платежа за снижение ставки. Рассматривались только собственные кредитные программы банков, при этом не принимались в расчет льготные условия для определенных групп заемщиков. Сравнивались кредиты на срок 25 лет на гипотетическую квартиру стоимостью 12,1 млн рублей (средняя стоимость квартиры площадью 50 кв. м на вторичном рынке в Москве по итогам III квартала) с первоначальным взносом заемщика в размере 20%, то есть 2,42 млн рублей, и суммой кредита, соответственно, 9,68 млн.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Как уточняется в обзоре, такие условия потребуют от заемщика внесения ежемесячного аннуитетного платежа в размере от 77,6 тыс. до 83,9 тыс. рублей в зависимости от выбранной программы. Чтобы обслуживать такой кредит, доход клиента должен составлять от 155,2 тыс. до 167,8 тыс. рублей в месяц в зависимости от требований конкретного банка.

Первое место в рейтинге заняла программа «Доступные метры» банка «Россия» с процентной ставкой 8,45% годовых. При отказе заемщика от личного и/или титульного страхования ставка вырастет на 1 процентный пункт.

Вторую позицию заняла «Акция 2021» Энерготрансбанка со ставкой 8,5%. Предложение действует до 31 декабря 2021 года. Личное и титульное страхование заемщика не требуются.

Замыкает топ-тройку предложений программа «Готовое жилье» МИнБанка со ставкой 8,8%. При отказе заемщика от личного и/или титульного страхования ставка увеличится на 3 п. п.



Рейтинг Банки.ру включает еще десять банковских предложений в сегменте вторичной недвижимости в Москве с наиболее выгодными на рынке ставками. В материале раздела «Исследования» есть наглядная таблица для удобного сопоставления условий, а также подробнее разъясняется принцип составления рейтинга.