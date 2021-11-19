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Филиал Фора-Банка в Петербурге сообщил об открытии нового офиса и запуске ипотечной программы

07.12.2021 18:32
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Фора-Банк

В Санкт-Петербурге начал работу новый дополнительный офис Фора-Банка по адресу: ул. Звездная, д. 5, к. 1. Об этом сообщила внешняя пресс-служба банковского филиала в Петербурге, уточнив, что, таким образом, филиал увеличил сеть присутствия в городе до шести точек.

В дополнительном офисе «Звездная» предлагаются:

  • расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц;
  • кредитование юридических и физических лиц;
  • вклады;
  • инвестиционное страхование жизни;
  • оформление и обслуживание банковских карт «Мир», Mastercard и Visa;
  • денежные переводы с открытием и без открытия счета;
  • валютно-обменные операции;
  • открытие и обслуживание обезличенных металлических счетов;
  • памятные и инвестиционные монеты;
  • сейфовые ячейки;
  • аккредитивы;
  • электронная регистрация сделок с недвижимостью.

Кроме того, филиал Фора-Банка в Петербурге запустил ипотечную программу со ставками от 9,69%, следует из релиза.

Ставки по ипотечной программе «Всем по карману» начинаются от 9,69% с первоначальным взносом от 15% от общей стоимости жилья (от 450 тыс. рублей). При использовании заемщиком материнского капитала стартовый взнос составит от 10%. Взять ипотеку на срок от трех до 30 лет в рублях можно на готовую квартиру в многоквартирном доме на вторичном рынке или в новостройке, на дом с земельным участком, машино-место в паркинге.

«Оформить заявку на кредит можно в любом офисе Фора-Банка в Петербурге, в том числе в новом отделении «Звездная» (за исключением ОКВКУ в «Мега Дыбенко»)», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что «ставка по ипотечному кредиту варьируется, ее величина зависит от разных факторов и расчет необходимо осуществлять строго индивидуально». Одна из категорий клиентов, которые могут претендовать на ставку в 9,69%, — зарплатники, уплатившие единовременную комиссию в размере 2% от суммы кредита; также получить минимальную ставку можно при соблюдении ряда других условий, следует из сообщения. От ставки в 9,69% предоставляется дополнительная скидка в размере 0,3 процентного пункта, если заем берется на сумму более 6 млн рублей для объектов в Москве и Московской области и более 3 млн рублей для объектов в других регионах РФ. Для иностранных граждан с подтвержденным доходом ставка по ипотечному кредиту будет на 1 п. п. выше.

Оформление ипотеки в Фора-Банка также доступно для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. В этом случае процентная ставка увеличивается в диапазоне от 0,75 до 1,5 п. п.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "Фора-Банка" Ольга Яхнис

Ольга Яхнис

начальник управления ипотечного кредитования
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