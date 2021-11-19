Путин призвал обеспечить целевую инфляцию, повышение реальных доходов и ускорение роста ВВП

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в следующем году, добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже 2,5%, а также поручил проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов. Такие заявления, как следует из материалов на сайте Кремля, были сделаны на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Президент констатировал «в целом позитивную» экономическую динамику, напомнив, что по итогам десяти месяцев текущего года ВВП вырос на 4,6% в годовом выражении. По его словам, это «не самый большой в мире» рост, но «хороший показатель» для сегодняшних условий.

«Инвестиции за три квартала оказались в плюсе на 7,6% — тоже хорошо. <…> Объемы кредитования тоже не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки Центрального банка», — отметил глава государства.

«Занятость в России достигла 72,3 миллиона человек, что соответствует уровню второй половины доковидного 2019 года. У нас много еще нерешенных вопросов, проблем, в том числе и новых, с которыми мы должны бороться. Но все-таки должен отметить, что ключевая задача правительства на текущий год — восстановить рынок труда — выполнена», — заявил президент.

При этом он определил ряд задач на следующий год, решение которых «требует особого внимания со стороны правительства и Банка России».

Так, главной проблемой и для экономики, и для граждан Путин назвал рост инфляции. «На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%», — подчеркнул он.

Президент признал, что рост цен носит глобальный характер. Основная причина, по его словам, — «чрезвычайно мягкая бюджетная политика ряда зарубежных стран, развитых экономик».

«С учетом этого нужно реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции, и основной акцент все-таки прошу делать на увеличении предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров. Правительство сейчас принимает энергичные меры, надеюсь, они будут эффективными — так же, как удавалось это делать по некоторым другим направлениям в предыдущее время. Но имею в виду в том числе, что в 2022 году должны существенно увеличиться производство и поставка мяса, сахара, овощей», — сказал Путин.

«Второе. Нужно добиться роста реальных располагаемых доходов граждан темпом не ниже прогнозного уровня, то есть не ниже 2,5%. Я сказал именно о реальных доходах, с учетом инфляции», — подчеркнул он.

«Мы уже договорились расширять меры поддержки граждан со стороны государства по мере роста финансовых возможностей, исходя из ресурсов федерального бюджета, а они у нас хорошо выглядят и смотрятся на ближайшую перспективу, на следующий год. Сегодня рассчитываю услышать, что предлагается сделать в экономической политике, чтобы выйти на устойчивый реальный рост заработных плат и предпринимательского дохода», — обратился президент к участникам совещания.

Он заметил, что в реальных зарплатах видна позитивная динамика, «но, конечно, за этим нужно самым внимательным образом следить и эту динамику нужно сохранять».

Стратегической задачей с точки зрения роста доходов граждан, реализации государственных проектов и программ Путин назвал «обеспечение уверенного, долгосрочного развития экономики». «Необходимо повысить потенциальные темпы роста», — указал он.

«Прошу правительство проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики, и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов. Важно закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы», — заявил глава государства.



«Решать эту задачу придется в непростых условиях эпидемии, распространения нового штамма коронавируса. Хотя, говорят, он не такой вредный — вроде бы некоторые специалисты даже называют его «живой вакцинацией». Но не будем забегать вперед. Во всяком случае некоторый отскок на рынках произошел, страхи оказались преждевременными по поводу нового штамма, но все равно мы должны исходить из того, что уже пережили в предыдущие полтора года. Мы уже знаем все подводные камни, мне кажется, достаточно хорошо изучили с точки зрения их влияния на экономику. Я жду доклады на эту тему в самое ближайшее время», — заключил он.