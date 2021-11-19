Все новости

Российские фондовые индексы выросли по итогам основных торгов

07.12.2021 19:08
1 389
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,66% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 3 873,2 пункта. Индекс РТС повысился на 1,55% — до отметки 1 647,14.

Акции «Магнита» подорожали на 3,27%, Московской биржи — на 2,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,17%, «Газпрома» — на 1,08%, «Яндекса» — на 0,75%, СберБанка — на 0,16%, «Полюса» — на 0,08%, «Норникеля» — на 0,06%. Котировки бумаг Mail.ru просели на 6,22%, МТС — на 1,07%.

«На мировых фондовых биржах во вторник преобладал оптимизм, при этом российский рынок смог последовать за глобальными тенденциями, пусть и в ограниченном объеме. Под вечер начались запланированные телефонные переговоры Путина и Байдена, итоги которых будут отыграны уже в среду. На данный момент сложно предсказать итог беседы, которая может как на время ослабить напряженность между Россией и Западом, так и привести к эскалации конфликта с последующим введением санкций. Так или иначе, стороны как минимум пытаются обсудить ситуацию, что на время стабилизирует российские активы», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Российский фондовый рынок во вторник вырос при поддержке нефтегазового сектора: поддержку рынку оказали отскакивающие цены на нефтяные фьючерсы, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

«По нашим оценкам, индекс Мосбиржи за последний месяц больше подвержен изменению риск-премии нашей страны, которая, по нашему мнению, выглядит необоснованно завышенной. Ожидаем, что завтра индекс Мосбиржи сможет продолжить рост выше уровня 3 900 пунктов», — пишет эксперт.

Самые доходные акции за прошлый год

Выбор пользователей Банки.ру
Название компании Изменения за год Покупка
+435.51%
Купить
+273.23%
Купить
+245.37%
Купить
+237.95%
Купить
+234.67%
Купить

Эксклюзивное видео

Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021
Страховой полис в рассрочку. FinTok
Страховой полис в рассрочку. FinTok
19.11.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 30 млрд рублей при спросе в 53,4 млрд рублей
Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — на 35
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,85 рубля
Основные фондовые торги в России открылись в плюсе