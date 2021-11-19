Российские фондовые индексы выросли по итогам основных торгов

Основные фондовые торги в РФ завершились во вторник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,66% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 3 873,2 пункта. Индекс РТС повысился на 1,55% — до отметки 1 647,14.

Акции «Магнита» подорожали на 3,27%, Московской биржи — на 2,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,17%, «Газпрома» — на 1,08%, «Яндекса» — на 0,75%, СберБанка — на 0,16%, «Полюса» — на 0,08%, «Норникеля» — на 0,06%. Котировки бумаг Mail.ru просели на 6,22%, МТС — на 1,07%.



«На мировых фондовых биржах во вторник преобладал оптимизм, при этом российский рынок смог последовать за глобальными тенденциями, пусть и в ограниченном объеме. Под вечер начались запланированные телефонные переговоры Путина и Байдена, итоги которых будут отыграны уже в среду. На данный момент сложно предсказать итог беседы, которая может как на время ослабить напряженность между Россией и Западом, так и привести к эскалации конфликта с последующим введением санкций. Так или иначе, стороны как минимум пытаются обсудить ситуацию, что на время стабилизирует российские активы», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Российский фондовый рынок во вторник вырос при поддержке нефтегазового сектора: поддержку рынку оказали отскакивающие цены на нефтяные фьючерсы, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

«По нашим оценкам, индекс Мосбиржи за последний месяц больше подвержен изменению риск-премии нашей страны, которая, по нашему мнению, выглядит необоснованно завышенной. Ожидаем, что завтра индекс Мосбиржи сможет продолжить рост выше уровня 3 900 пунктов», — пишет эксперт.

