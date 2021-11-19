Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии

Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74 рубля, что на 31 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 83,21 рубля (минус 66 копеек).

В ходе сессии было проведено 48,7 тыс. сделок с долларом почти на 3,1 млрд долларов и 6,5 тыс. сделок с евро на 423 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,95—74,64 рубля за доллар и 83,16—84,17 рубля за евро.



На вечерней сессии укрепление рубля усиливается: на 19:08 доллар теряет 42 копейки, евро — 76.

«Инвесторы боятся новых санкций, но надеются на встречу президентов», — описывает общее настроение на валютном рынке начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«С одной стороны, рубль остается под давлением очередного усиления санкционной тематики, с другой стороны, в ходе торгов инвесторы не столь значительно проявляли тревогу, испытывая оптимистические ожидания перед онлайн-встречей президентов РФ и США», — поясняет он.



«В целом на валютных площадках развивающихся рынков преобладали продажи доллара, хотя можно было наблюдать и исключения <…>. Определенную поддержку рынкам EM еще в утренние часы оказали ноябрьские данные по экспорту и импорту Китая, оказавшиеся лучше ожиданий», — добавляет Кравченко.