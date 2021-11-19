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ГД одобрила в первом чтении возможность дистанционного обращения за компенсацией по вкладам

07.12.2021 19:36
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ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности вкладчиков обанкротившихся банков обратиться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов дистанционно, в том числе через портал «Госуслуги», а также о возможности получения соответствующих выплат сразу на карту «Мир». Документ был инициирован правительством РФ, уточняет ТАСС.

Сейчас для получения страхового возмещения по вкладам (за исключением вкладов, открытых с использованием финансовой платформы) необходимо личное обращение вкладчика с предъявлением документа, удостоверяющего личность, в АСВ или уполномоченный им банк-агент. Законопроект устанавливает возможность обращения в АСВ в электронной форме, в том числе с использованием портала «Госуслуги».

Разработка законопроекта предусмотрена планом по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающим обеспечение возможности дистанционного оказания кредитными и иными финансовыми организациями услуг, в том числе услуг, связанных с заключением кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, а также с идентификацией клиентов с использованием государственных информационных систем и информационных систем кредитных и иных финансовых организаций.

Законопроект устраняет необходимость идентификации личности заявителей исключительно по паспорту и устанавливает порядок обращения вкладчиков за возмещением в электронной форме, а также порядок подтверждения личности обратившегося лица и тип электронной подписи, необходимой для такого обращения. Также законопроект предусматривает возможность направления страхового возмещения в безналичной форме по реквизитам национального платежного инструмента (карты «Мир») в рамках национальной системы платежных карт, что расширяет способы получения страхового возмещения по вкладам.

Проектом закона предусмотрено поэтапное введение в действие его отдельных положений.

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