Все новости

Принят в первом чтении законопроект о повышении кредитного качества ипотечных облигаций

07.12.2021 20:24
1 292
Время прочтения: 3 минуты
Источник
ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной организации, в которой открыты счета ипотечного агента. Как сообщает ТАСС, документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается установить, что денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, должны находиться на открытом (открытых) эмитентом залоговом счете (залоговых счетах), банковские реквизиты которого (которых) указаны в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. При этом такие денежные средства входят в состав ипотечного покрытия в полном объеме. Зачисление иных денежных средств на такой залоговый счет не допускается.

Кроме того, законопроектом уточняются правила зачисления и списания денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и заложенных прав по залоговому счету. Документ также вносит изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части порядка использования счета должника — эмитента облигаций с ипотечным покрытием. Для защиты имущества (денежных средств), составляющего ипотечное покрытие ипотечных облигаций, вносятся изменения, исключающие возможность оспаривания сделок по списанию кредитной организацией денежных средств с залогового счета, на котором учитываются денежные средства, в случае банкротства банка. «Распространение ограничений на оспаривание указанных сделок необходимо для обеспечения стабильности гражданского оборота на рынке ипотечных облигаций, защиты владельцев ипотечных облигаций от рисков, связанных с банкротством кредитных организаций», — говорится в пояснительной записке.

Также предусматривается, что в случае банкротства кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов по договору залогового счета, на котором учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие облигаций с ипотечным покрытием, конкурсный управляющий перечисляет денежные средства с данного залогового счета на иной залоговый счет за вычетом средств, направляемых на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очередей.

В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования. При этом в течение 180 дней после вступления документа в силу устанавливается обязанность ипотечных агентов открыть залоговые счета для учета денежных средств, входящих в состав ипотечного покрытия, в отношении выпусков облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированных до вступления закона в силу.

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
Пересвет АКБ
20.97%
08.12.2021
погашение
Купить
АйДи Коллект
15.02%
08.12.2021
погашение
Купить
Мостотрест
14.33%
12.07.2022
погашение
Купить
Онлайн Микрофинанс
14.15%
08.03.2022
погашение
Купить
Онлайн Микрофинанс
13.73%
08.12.2021
погашение
Купить

Эксклюзивное видео

Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021
Страховой полис в рассрочку. FinTok
Страховой полис в рассрочку. FinTok
19.11.2021

Материалы по теме

Минфин разместил ОФЗ-ПД на 30 млрд рублей при спросе в 53,4 млрд рублей
ВТБ с 9 декабря повысит ставки по ипотеке
Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — на 35
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 73,85 рубля