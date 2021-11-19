Принят в первом чтении законопроект о повышении кредитного качества ипотечных облигаций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении кредитного качества ипотечных облигаций за счет исключения риска частичной утраты ипотечного покрытия при банкротстве кредитной организации, в которой открыты счета ипотечного агента. Как сообщает ТАСС, документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается установить, что денежные средства, включенные в состав ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием, эмитентом которых является ипотечный агент, должны находиться на открытом (открытых) эмитентом залоговом счете (залоговых счетах), банковские реквизиты которого (которых) указаны в решении о выпуске облигаций с ипотечным покрытием. При этом такие денежные средства входят в состав ипотечного покрытия в полном объеме. Зачисление иных денежных средств на такой залоговый счет не допускается.

Кроме того, законопроектом уточняются правила зачисления и списания денежных средств, полученных от реализации имущества, составляющего ипотечное покрытие, и заложенных прав по залоговому счету. Документ также вносит изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части порядка использования счета должника — эмитента облигаций с ипотечным покрытием. Для защиты имущества (денежных средств), составляющего ипотечное покрытие ипотечных облигаций, вносятся изменения, исключающие возможность оспаривания сделок по списанию кредитной организацией денежных средств с залогового счета, на котором учитываются денежные средства, в случае банкротства банка. «Распространение ограничений на оспаривание указанных сделок необходимо для обеспечения стабильности гражданского оборота на рынке ипотечных облигаций, защиты владельцев ипотечных облигаций от рисков, связанных с банкротством кредитных организаций», — говорится в пояснительной записке.

Также предусматривается, что в случае банкротства кредитной организации для удовлетворения требований кредиторов по договору залогового счета, на котором учитываются денежные средства, составляющие ипотечное покрытие облигаций с ипотечным покрытием, конкурсный управляющий перечисляет денежные средства с данного залогового счета на иной залоговый счет за вычетом средств, направляемых на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очередей.



В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования. При этом в течение 180 дней после вступления документа в силу устанавливается обязанность ипотечных агентов открыть залоговые счета для учета денежных средств, входящих в состав ипотечного покрытия, в отношении выпусков облигаций с ипотечным покрытием, зарегистрированных до вступления закона в силу.