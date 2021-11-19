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Банк «Открытие» проводит новогоднюю акцию с Mastercard

07.12.2021 20:38
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Банк «Открытие» и Mastercard запустили новогоднюю акцию «Плати в движении». В рамках акции клиенты, бесконтактно оплачивающие покупки в розничных магазинах по дебетовой карте Mastercard банка «Открытие», получат дополнительный призовой кэшбэк, сообщили в кредитной организации.

Так, по 1 тыс. рублей получат на карту Opencard 3 тыс. человек, которые совершат больше всего покупок до 31 декабря 2021 года.

Принять участие в акции могут все клиенты банка «Открытие» — держатели дебетовых Opencard международной платежной системы Mastercard старше 18 лет. Чтобы участвовать в розыгрыше новогоднего кэшбэка, достаточно иметь на момент начала акции или открыть карту Opencard Mastercard и оплачивать по ней покупки телефоном или смарт-устройством в розничных магазинах на территории России на общую сумму от 10 тыс. рублей.

В рамках акции учитываются покупки в розничных магазинах на территории России, совершенные с помощью сервисов бесконтактной оплаты (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, «Кошелек Pay», Mi Smart Band, Garmin Pay, Swatch Pay, ISBC Pay).

Победители будут определены с 1 по 15 января 2022 года, выигрыши будут зачислены на их карты не позднее 20 января 2022 года.

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Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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