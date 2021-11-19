МЭР обновило проект, регламентирующий работу национальной системы управления данными
Минэкономразвития РФ опубликовало обновленный проект федерального закона, который регламентирует работу национальной системы управления данными (НСУД). Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, указывает ТАСС.
«По сути, законопроект — это первый документ не про различные информационные системы (таких законов много) а про то, что их объединяет и нуждается в системном подходе, — про данные, которые являются основой принятия эффективный решений», — заявил заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, слова которого приводит пресс-служба МЭР РФ.
Создание НСУД также позволит обеспечить взаимодействие и обмен данными в области здравоохранения и образования, пенсионной системы, жилищных условий, социальной поддержки, отмечается в пресс-релизе.
«Одной из базовых категорий законопроекта является определение «данных НСУД»… К «данным НСУД» отнесена содержащаяся в информационной системе публичного сектора информация, принадлежащая физическому, юридическому лицу, а также государственные и муниципальные данные», — отмечается в пояснительной записке к документу (имеется в распоряжении ТАСС).
Уточняется, что одной из основных целей формирования системы является установление порядка доступа к данным НСУД: доступ к ним будет отличаться для каждого пользователя исходя из наличия у него права на получение данных того или иного вида. Документ также предполагает возможность обмена данными в режиме реального времени.
При этом детально правила организации доступа будут разрабатываться на уровне подзаконных актов. В Минэкономразвития рассчитывают, что это позволит перейти к более эффективному и контролируемому использованию данных как в государственном управлении, так и в коммерческом секторе.
Кроме того, в документе зафиксирована обязанность операторов информационных систем публичного сектора по представлению оператору ФГИС «Единая информационная платформа национальной системы управления данными» сведений о необходимых для формирования и ведения моделей государственных данных информационных ресурсах и информационных системах, эксплуатацию которых они обеспечивают. В документе добавляется, что с учетом вызовов, целей и задач цифровой трансформации системы государственного и муниципального управления издание законопроекта о НСУД будет способствовать реализации направлений развития цифровой среды.
Разработка законопроекта о НСУД является важной вехой развития «цифрового законодательства», считает заместитель генерального директора, директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. Он подчеркнул важность того, что при разработке документа МЭР РФ находилось в постоянном контакте с бизнес-сообществом. «Очень важно, что законопроект закладывает механизмы доступа бизнеса к данным — основе повышения качества сервисов и повышения конкурентоспособности российских компаний. Для граждан порядок в госданных о них — это, во-первых, отсутствие ошибок и разночтений в документах, во-вторых — основа для по-настоящему проактивных госуслуг, когда все положенные льготы и выплаты от государства поступают гражданину автоматически», — сообщил Тер-Степанов. По мнению замглавы АНО «Цифровая экономика», законопроект послужит созданию стабильной и безопасной инфраструктуры для обработки и хранения данных, поскольку доступ к информации будет возможен только при соблюдении установленных законодательством требований по безопасности.
Планы по созданию методологической и правовой основы для создания НСУД были обозначены в 2019 году, тогда же правительство утвердило концепцию создания и функционирования НСУД. С 2019 года Минэкономразвития совместно с Минцифры готовили законопроект. Весной 2020 года он был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В связи с принятием правительством РФ ряда подзаконных актов потребовалась актуализация законопроекта о НСУД.