Титов: российскому бизнесу угрожает новый вид мошенничества с электронной цифровой подписью

Российскому бизнесу угрожает новый вид мошенничества с электронной цифровой подписью. Об этом уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил в Екатеринбурге в ходе совместного приема предпринимателей с заместителем генерального прокурора России Сергеем Зайцевым, сообщает пресс-служба Титова.

К уполномоченному обратились сразу два предпринимателя из Свердловской области, которые столкнулись с одной и той же проблемой.

Так, 29 апреля 2021 года в инспекцию ФНС Верх-Исетского района Екатеринбурга были поданы уточненные «нулевые» налоговые декларации по НДС за 2020 год от имени ООО «Карабашские абразивы». При этом компания, как сообщается, не подавала никаких деклараций — это сделали неизвестные люди, использовав поддельную электронную цифровую подпись. «Более того, неделей раньше злоумышленники внесли в ЕГРЮЛ информацию о том, что сведения о директоре и собственнике «Карабашских абразивов» Николае Подсекаеве якобы недостоверны. В итоге реальная ЭЦП общества была заблокирована, у контрагентов общества после подачи «уточненки» начались встречные налоговые проверки», — отмечается в сообщении.

В тот же день Подсекаев подал в ИФНС заявление, что его компания уточненные декларации не представляла, спорную ЭЦП не выпускала. «Карабашские абразивы» подали уточненную отчетность по НДС, чтобы дезавуировать предыдущие «нулевые» декларации.

Сообщается, что 14 мая Николай Подсекаев обратился в Прокуратуру Екатеринбурга, материалы обращения были переданы в Управление МВД по Екатеринбургу для проведения проверки, а там его переадресовали в правовой департамент Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С тех пор расследование не продвигалось.

Сам предприниматель предполагает, что все это было сделано для того, чтобы контрагент пострадавшей компании смог незаконно получить возмещение НДС.

«К сожалению, налоговые органы не реагируют на изменение ЭЦП в «странных» ситуациях и не связываются с налогоплательщиком, — комментирует Титов. — Отсутствует регламент действий в подобной ситуации».

«На сайте Минцифры давно висит сообщение о том, что у удостоверяющего центра, выдавшего спорную подпись, — ООО «МЦСП-Групп» — отозвана аккредитация. Что мешало ФНС проверить удостоверяющий центр, после того как они получили жалобу от «настоящего» налогоплательщика?» — рассуждает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Второй случай имел для пострадавших более тяжелые последствия, отмечается в сообщении от имени Титова.

Межрайонная ИФНС России № 31 по Свердловской области приняла уточненные налоговые декларации по НДС за период с 2018 года по I квартал 2021 года от имени ООО «Метатон». Уточняется, что отчетность также была фиктивной и была подписана ложной электронной подписью директора общества (а выдала ее та же «МЦСП-Групп», аккредитация которой в Минцифры к тому моменту уже не действовала). Известно, что в оформлении ЭЦП участвовал некий индивидуальный предприниматель Савченко, но еще до даты выдачи ему сертификата ЭЦП он был исключен из ЕГРИП в связи с прекращением деятельности.

С указанными в фиктивной налоговой отчетности контрагентами общество никаких хозяйственных отношений не имеет, отметили в компании. Тем не менее на основании фиктивной отчетности ИФНС подала к ООО «Метатон» иски в Арбитражный суд Свердловской области: якобы у них образовалась задолженность по налогам на сумму больше 100 млн рублей, приводит детали инцидента пресс-служба Титова. Также через суд компанию требуют признать банкротом.

Компания 22 июня подала в управление экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Свердловской области заявление о возбуждении уголовного дела. Документов по результатам доследственной проверки заявителю до сих пор не поступало, отмечается в сообщении.

«Это стало системной проблемой, — предупредил Борис Титов. — Есть похожие обращения и из других регионов. Есть все признаки большого мошенничества, какая-то группа работает».

«Речь идет о криминальном умысле, — согласился заместитель генпрокурора Сергей Зайцев. — В первом случае прокуратура Екатеринбурга уже направила начальнику УМВД требование о проведении проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ. Во втором случае уголовное дело также возбуждено. Однако я считаю, что надо дать дополнительную оценку действий и налоговой инспекции, и полиции. Мы имеем дело с новым видом мошенничества, нужен самый тщательный контроль».



Уполномоченный и заместитель прокурора договорились о том, что материалы мониторинга подобных случаев, собранные из разных регионов, в ближайшее время станут предметом рассмотрения рабочей группы Генеральной прокуратуры.