Google подала в суд на двоих россиян из-за возможного участия в преступной схеме

Корпорация Google подала в суд на 17 человек, в том числе двоих россиян, которые, по ее утверждению, принимали участие во вредоносной кибердеятельности. Как передает ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.

По его данным, компания обвинила Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, наряду с еще 15 неназванными лицами, в создании ботнета Glupteba — сети компьютеров, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров. С их помощью осуществлялись несанкционированный сбор личных данных пользователей Google и кибервымогательство. Корпорация подчеркнула «техническую сложность» Glupteba — в нем используется технология блокчейна для защиты от сбоев, а сам вирус проник более чем в миллион устройств по всему миру.



По информации Bloomberg, Google впервые подает в суд на ботнет. Компания сотрудничала в расследовании с Министерством юстиции США, однако ведомство отказалось от комментариев.