ГД приняла в первом чтении законопроект об антикоррупционной проверке кандидатов в финомбудсмены

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение антикоррупционных ограничений для финансовых уполномоченных. Документ был внесен президентом РФ, уточняется в сообщении нижней палаты российского парламента.

Законопроект предусматривает включение кандидатов на замещение должностей уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финомбудсмена в перечень лиц, в отношении которых кредитные организации должны выдавать справки по операциям, счетам и вкладам.

Кроме того, устанавливается обязанность граждан, претендующих на замещение должностей финансовых уполномоченных, и лиц, замещающих данные должности, представлять в Банк России сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей.

Также главой государства предложены поправки в закон, регулирующий оперативно-разыскную деятельность. Дополняется перечень оснований для проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении служащих Банка России, финуполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного (по запросам Банка России и органов, проверяющих достоверность представленных указанными лицами сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера).

Решение о контроле за расходами лиц, замещающих должности уполномоченных в сферах финансовых услуг, а также их супругов и несовершеннолетних детей принимает глава ЦБ либо уполномоченное им должностное лицо.

Также законопроект возлагает на уполномоченных в сферах финансовых услуг обязанность сообщать в Банк России о возникновении при исполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также уведомлять ЦБ обо всех случаях обращения к ним каких‑либо лиц в целях склонения финансовых уполномоченных к совершению коррупционных правонарушений.



«Законопроект направлен на совершенствование законодательства РФ в сфере противодействия коррупции в отношении деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного», — сказано в пояснительной записке.