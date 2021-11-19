В «Сбере» рассказали о 140 отраженных за год крупных DDoS-атаках

«Сбер» отразил за год 140 крупных DDoS-атак. Об этом сообщил заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов в ходе SOC-форума.

«На сегодняшний день за последний год фактически было отражено 140 крупных DDoS-атак на нашу инфраструктуру», — сказал он.

Кузнецов отметил, что при поддержке кредитных организаций и регулятора «Сбер» объявил войну дропперам. «Мы, например, при поддержке нескольких кредитных организаций, при поддержке ЦБ сейчас объявили войну дропперам. <…> Первая аналитика показала, что у нас активно действует в день около 500 тысяч дропперов», — сказал он.

«У нас была ситуация, когда мы одномоментно заблокировали около 15 тысяч карточек, которые использовали дропперы. Попали на 100% в цель», — сообщил Кузнецов.

«В отношении этой категории преступников фактически никогда не доходит дело до судов. Да, были факты, когда их задерживали. Значит, надо сделать такую законодательную базу, такие изменения в наших подходах, принять жесткие меры по реагированию и добиваться этих целей», — добавил он.



Кузнецов также заявил журналистам о необходимости принятия жестких мер на уровне уголовного процесса. «Мы их [мошенников] можем увидеть, но очень мало возможностей доказать совершенное преступление на сегодняшний день. И мне пока неизвестны случаи доведения этого до суда, а надо бы. Если мы сможем жесткие меры на уровне уголовного процесса принять, то, мне кажется, некоторые переосмыслят», — заключил топ-менеджер, чьи слова приводит ТАСС.