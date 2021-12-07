Альфа-Банк запустил автокредитование

Альфа-Банк объявил о запуске автокредитования. Согласно материалам банка, ставки начинаются от 5,5%.

Средства можно получить как на новый автомобиль, так и на автомобиль с пробегом. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей, а срок составляет до восьми лет, указано в релизе кредитной организации.

«Оформление кредита полностью безбумажное, получить его можно без первоначального взноса всего по двум документам. Решение о выдаче приходит за несколько минут», — подчеркивают в финучреждении.



Воспользоваться предложением можно у автодилеров, выступающих партнерами банка, в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Альфа-Банке обещают, что в 2022 году его автокредиты появятся во всех крупных автосалонах в 13 регионах России.