Альфа-Банк запустил автокредитование
07.12.2021 21:57
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ИсточникBanki.ru
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Альфа-Банк объявил о запуске автокредитования. Согласно материалам банка, ставки начинаются от 5,5%.
Средства можно получить как на новый автомобиль, так и на автомобиль с пробегом. Максимальная сумма кредита — 10 млн рублей, а срок составляет до восьми лет, указано в релизе кредитной организации.
«Оформление кредита полностью безбумажное, получить его можно без первоначального взноса всего по двум документам. Решение о выдаче приходит за несколько минут», — подчеркивают в финучреждении.
Воспользоваться предложением можно у автодилеров, выступающих партнерами банка, в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Альфа-Банке обещают, что в 2022 году его автокредиты появятся во всех крупных автосалонах в 13 регионах России.
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