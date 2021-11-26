Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов вторника

Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали положительную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 2,56 доллара и составили 72,05 доллара за баррель.



На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на 2,36 доллара — до 75,44 доллара за баррель.