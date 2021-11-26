Все новости

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов вторника

08.12.2021 08:01
840
Время прочтения: 17 секунд
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Мировые цены на нефть во вторник продемонстрировали положительную динамику.

Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 2,56 доллара и составили 72,05 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на Brent увеличилась на 2,36 доллара — до 75,44 доллара за баррель.

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

Рубль подорожал к доллару и подешевел к евро по итогам основной валютной сессии
Фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 30 млрд рублей при спросе в 53,4 млрд рублей
Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — на 35