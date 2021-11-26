Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику на утренних торгах

Рубль укрепляет позиции к доллару и слабеет к евро на утренних валютных торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,8575 рубля, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,3725 рубля (плюс 17,25 копейки).



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

