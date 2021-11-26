Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику на утренних торгах
08.12.2021 08:12
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ИсточникBanki.ru
Рубль укрепляет позиции к доллару и слабеет к евро на утренних валютных торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 8:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,8575 рубля, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,3725 рубля (плюс 17,25 копейки).
С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.
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