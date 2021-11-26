Все новости

Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику на утренних торгах

08.12.2021 08:12
1 075
Время прочтения: 16 секунд
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Рубль укрепляет позиции к доллару и слабеет к евро на утренних валютных торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,8575 рубля, что на 20,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,3725 рубля (плюс 17,25 копейки).

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Эксклюзивное видео

Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
Что будет с ценами на недвижимость? FinTok
02.12.2021
Облигации против инфляции. FinTok
Облигации против инфляции. FinTok
26.11.2021

Материалы по теме

Рубль подорожал к доллару и подешевел к евро по итогам основной валютной сессии
Фондовые торги в РФ завершились в «красной зоне»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 30 млрд рублей при спросе в 53,4 млрд рублей
Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — на 35