Эксперты рассказали, как снижение максимальной ставки отразится на рынке микрофинансирования

Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита хотят снизить с 1% до 0,8%, ограничив полную стоимость кредитов суммой в 292% годовых вместе действующих 365%, пишут «Известия», уточняя, что максимальный размер переплаты будет снижен с 1,5 до 1,3 изначальной суммы ссуды. По мнению экспертов, снижение предельных ставок напрямую затронет работу около четверти микрофинансовых организаций.

По мнению регулятора, микрокредиторы ослабили риск-политику, что повлияло на рынок. «В 2021 году мы видим возобновившийся рост выдач: за девять месяцев было выдано 440 миллиардов рублей в виде займов. Рост составил 53% относительно аналогичного периода 2020 года. Также по итогам девяти месяцев этого года объем портфеля микрозаймов составил 305 миллиардов рублей, увеличившись к аналогичному периоду прошлого года», — сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин на XX Национальной конференции по микрофинансированию.

В последние несколько лет ставки по займам в микрофинансовых организациях последовательно снижают. Еще в 2017 году, по данным Банка России, среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов достигали почти 600%. С января 2018 года предельную стоимость ссуды установили на уровне 2,5% в день, а к июлю 2019 года довели до 1%.

Снижение предельных ставок, по оценкам ЦБ, напрямую затронет работу около четверти микрофинансовых организаций (МФО). По словам Чистюхина, им придется либо перестраивать свои подходы к кредитованию, либо уходить с рынка.

Лента новостей Участники рынка микрозаймов спрогнозировали уход с рынка небольших компаний Новые нормы регулирования рынка микрозаймов могут привести к уходу с рынка до 50% игроков, пишет «Коммерсант» со ссылкой на его участников. Уходить будут небольшие компании, бизнес которых окажется нерентабельным, при этом для игроков из топ-50 серьезных угроз нет: они ориентированы на более долгосрочные продукты, приближенные к банковским. 06.12.2021 12:35

На 5 декабря 2021 года в государственном реестре микрофинансовых организаций числится 1 261 компания. Таким образом, закрыться могут около 300 игроков, а возможно, и больше, поскольку под действие ограничений подпадает свыше 50% выдач микрозаймов. Участникам рынка придется скорректировать портфель и риск-политику, и многие с этим не справятся.

Гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов отметил, что снижение ставки вынудит закрыться компании с недостаточным объемом резервных средств, оборотностью и слабым портфелем, то есть большим процентом просрочки. «Им придется пересматривать стратегию выдачи займа в пользу качества заемщика, что в текущих реалиях сложно будет реализовать, ведь платежеспособному клиенту выгодно кредитоваться в банке», — сказал независимый финансовый советник Александр Миль.

Пострадают в первую очередь мелкие игроки. Однако мера положительно скажется не только на клиентах микрофинансовых компаний, но и на всей сфере МФО. Уйдут те, кто держится на плаву не за счет грамотного скоринга, а благодаря высоким ставкам по займам, считает гендиректор МФК «Кэшмотор» Антон Соловьев. Крупные же МФК, как полагают в отрасли, наоборот, увеличат свою долю рынка. В первую очередь это те, кто входит в крупные банковские экосистемы. Повезет и тем, кто сумеет расширить свой портфель и предложить новые услуги.