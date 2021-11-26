Титов: государство должно взять риски невозврата кредитов в поддержку бизнеса в пандемию

Государство должно взять на себя 100% рисков невозврата кредитов, которые выдают бизнесу банки в качестве мер поддержки в пандемию коронавируса. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Екатеринбург.

«Проблема в том, что администрируют кредиты, которые, в общем-то, в программе поддержки бизнеса, частные банки. Они, естественно, вынуждены думать о рисках невозврата кредитов, поэтому предъявляют дополнительные требования по гарантиям — большие, чем предусмотрено мерами поддержки, а это неправильно. <…> Здесь государство должно на себя взять не 75%, а все 100% рисков невозврата, тогда это будет работать», — сказал Титов в ответ на вопрос о сложностях бизнеса при получении поддержки в пандемию.

Он привел в пример «нулевой» кредит — одну из первых мер поддержки, которая была введена в пандемию. «Вообще не сработало, потому что банки не были заинтересованы в такой рисковой ситуации выдавать кредиты. За этим к вам приходят клиенты, которые попали в список наиболее пострадавших отраслей. Какие гарантии возврата?» — пояснил омбудсмен.