В даркнет попали данные более 50 тыс. клиентов БКС

В даркнете продается база данных из 51 тыс. номеров, предположительно, клиентов «БКС Мир Инвестиций», пишут «Известия». Принадлежность телефонов из пробного фрагмента пользователям этого брокера косвенно доказывается проверкой через сайт, информацию также подтвердил один из владельцев номера из базы.

Первыми внимание на объявление в даркнете о продаже базы данных якобы одного из крупнейших российских брокеров обратили в компании DLBI, которая специализируется на разведке утечек данных. По словам продавца, в наличии есть база из 51 тыс. телефонов клиентов БКС. По этим номерам клиенты входят в свой личный кабинет на сайте «БКС Мир Инвестиций» и торгуют на бирже, выводят деньги, смотрят отчеты, уточнил он, добавив, что преимущественно номера принадлежат жителям Москвы. Паролей в базе нет.

«Из минусов — то, что Ф. И. О. и прочего нет. Из плюсов — то, что, вероятно, не зазвонена», — написал продавец.

По его словам, базу планируется продать в одни руки по цене 15 рублей за номер. Можно купить ее и за два эфира (в эквиваленте около 650 тыс. рублей). Продавец подчеркнул, что «сбрутил» базу (получил методом перебора. — Прим. «Известия»). Он предоставил три номера телефона в качестве «пробников». Дозвониться удалось по двум из них. Один собеседник сообщил, что действительно пользуется услугами «БКС Мир Инвестиций». Другой отказался разглашать информацию о том, обслуживается ли он у этого брокера.

При вводе соответствующих номеров в качестве логина на сайте «БКС Мир Инвестиций» и при нажатии клавиши «Забыли логин или пароль» система сразу предложила ввести новый пароль. Если вводить номера граждан, которые заведомо не обслуживаются у брокера, система через несколько шагов выдает сообщение, что восстановление пароля невозможно и необходимо обратиться в службу поддержки.

В финансовой группе БКС сообщили, что сотрудники информационной безопасности провели тщательный анализ: никаких утечек клиентских данных из компании не было. Там подчеркнули, что принимают все возможные меры по защите сведений клиентов. Продаваемые на рынке базы не имеют никакого отношения к БКС, заявили в финансовой организации. По данным компании на первое полугодие 2021 года, в «БКС Мир Инвестиций» обслуживалось более 800 тыс. человек.

Обезличенные сведения с номерами телефонов не могут быть отнесены к персональным данным, заявили в Роскомнадзоре. В службе подчеркнули, что в этом случае речь не идет об утечке базы персональных данных клиентов компании.