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Академик РАН спрогнозировал потери доллара в 2022 году

08.12.2021 09:10
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Прайм

Датский Saxo Bank предрек доллару США на будущий год потерю 10% стоимости. «10 процентов — это слишком много, такого не будет», — заявил агентству «Прайм» президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН, академик Александр Дынкин.

При этом контрциклические меры, принятые ФРС, по его словам, потребовали гигантских затрат.

«Мне попадалась цифра в 10 триллионов долларов — таков вброс необеспеченных денежных ресурсов, вызывающий инфляцию», — отметил Дынкин.

Сбой произошел уже в этом году. По словам эксперта, ФРС США обещала инфляцию в 2021 году в районе 5% — для американской экономики это очень высокий таргет, но в эти рамки вместиться не удалось.

Неудивительно, что общемировой долг вырос до страшной цифры — 296 трлн долларов, что превышает мировой ВВП в 3,5 раза. Это абсолютный максимум за всю историю наблюдений. И, скорее всего, по мнению эксперта, Saxo Bank в своих оценках опирался в том числе и на эти данные.

«Уверен, что 10% доллар не потеряет. Думаю, что потери не будут больше 4—5%. Что касается рубля, то многое будет зависеть от политики ФРС США. Сегодня много говорят о том, что ФРС намерена перейти от сверхлиберальной политики к ужесточению и в Европе это уже происходит по полной программе. Если это продолжится, курс доллара даже вырастет», — считает Дынкин.

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