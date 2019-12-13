Следователи раскрыли схему мошенничества на банкротствах банков

Следователи раскрыли мошенническую схему, по которой компания получала кредиты на крупные суммы в банках незадолго до их банкротства, а затем не возвращала долги, пишут «Известия». Заемные средства, вероятно, выводились через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам, услуги по которым на самом деле не оказывались, рассказал источник в правоохранительных органах. По данным СК, в 2013–2014 годах АО «Проектнефтегазстрой» (ПНГС) получило три транша по кредитной линии в банке «Тусар» — 2,5 млн евро, 2,6 млн долларов и 30 млн рублей, деньги перечислили без залогового обеспечения, рассказал источник. Гендиректора ПНГС Кирилла Ревако, его помощника Вячеслава Сундукова, бухгалтера Марину Борткову и неустановленных лиц подозревают в мошенничестве.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Тусар» в сентябре 2015 года. Инвентаризация имущества банка показала недостачу 15,5 млрд рублей. В 2016 году полиция во время обыска в офисе ПНГС изъяла уставные и первичные документы аффилированных компаний. В одном из сейфов обнаружили печать «Тусара», обанкротившегося вскоре после того, как ПНГС получила там кредитные средства. Также в офисах нашлись печати других кредитных организаций, которые тоже обанкротились. Вероятно, средства выводили через фирмы-однодневки. ПНГС заключала фиктивные договоры на поставку стройматериалов, и деньги, видимо, шли субподрядчикам-однодневкам, сообщила на допросе экс-юрист компании Татьяна Никитаева.

Зачастую банки, понимая, что в ближайшие шесть — девять месяцев им грозит закрытие, начинают активно привлекать на кредитование компании с фиктивными оборотами и часто аффилированные с топ-менеджментом, считает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. По его словам, в большинстве случаев под такие цели покупаются чистые фирмы, либо без оборотов, либо с нарисованными показателями, проверить которые в первые три года невозможно.

Как писали ранее СМИ, в ходе расследования, начатого в апреле 2017-го, следствие пришло к выводу, что с 2014 по 2016 год руководители нескольких банков, включая «Тусар», могли организовать выдачу заведомо невозвратных кредитов. Сейчас судебное разбирательство еще продолжается. По подсчетам следствия, было похищено 14,2 млрд рублей. В хищении средств подозревают бывшего председателя правления «Тусара» Владимира Кагана. Также подозреваемым стал совладелец «Тусара» Андрей Ефремов, который, вероятно, организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам.

Мониторинг банковской прессы Совладелец «Тусара» нашелся в Мюнхене Как стало известно "Ъ", в Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка «Тусар» Андрей Ефремов. Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб. Впрочем, с экстрадицией господина Ефремова могут возникнуть проблемы из-за расстрела в Берлине бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как считают немецкие следователи, это убийство было совершено наемным убийцей по заказу российских властей. 13.12.2019 10:10

ПНГС признали банкротом 26 февраля 2020 года. По данным источника издания, сейчас следствие изучает финансовые отношения между ПНГС и «Тусаром». Предполагается, что банкир Ефремов мог связываться с генеральным директором ПНГС Ревако, чтобы через подконтрольные тому фирмы переводить полученные в форме кредита средства за границу, рассказал собеседник. По его словам, следователи не исключают, что похожие отношения сложились у Ревако и с другими банкирами. Показателен список судебных дел кредиторов ПНГС. Так, конкурсный управляющий банка «Транспортный» пытался взыскать с этой компании 692 млн рублей. Сам «Транспортный» — банкрот с мая 2015 года, топ-менеджеров судят за хищение 21,8 млрд рублей. ООО «Владимирский промышленный банк» в 2019 году потребовал от ПНГС вернуть 100 млн рублей и 890 тыс. долларов долга.

Чаще всего в таких случаях заемщиками выступают лица, аффилированные с владельцами банка, отметил адвокат, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков. По его словам, такая схема используется для вывода активов, если уже есть понимание того, что в скором времени у банка будет отозвана лицензия.