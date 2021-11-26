Для владельцев потребкредитов задумали ввести трехмесячные каникулы на постоянной основе

Заемщик, имеющий потребительский кредит на срок не менее двух лет и попавший в тяжелую жизненную ситуацию, сможет обратиться в банк для получения отсрочки платежей на три месяца, пишут «Известия», уточняя, что это предусмотрено поправками к закону «О потребкредите…», которые разработала рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ.

Отмечается, что введение постоянного механизма каникул для потребкредитов, а сейчас это распространяется только на ипотеку, — главная новелла документа. Но есть и другие принципиальные изменения государственного механизма. Например, проект предусматривает, что подать заявку, предоставить документы и получить обратную реакцию от банка можно будет через портал «Госуслуги». Также планируется расширить и уточнить перечень трудных ситуаций. Как рассказали источники, близкие к экспертному совету, в ЦБ сейчас рассматривают документ, решение обещают принять до конца этого года.

«Оформление и проведение этих процедур через «Госуслуги» даст гарантию от перегибов, злоупотреблений, бюрократических проволочек и снизит риск взаимных претензий между заемщиками и кредиторами», — прокомментировала Евгения Лазарева, руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» (выступал с предложениями к ЦБ закрепить постоянный статус кредитных каникул и оформление через «Госуслуги»).

В пресс-службе ВТБ тоже отметили, что целесообразно законодательно предусмотреть возможность оформления отсрочки платежей в цифровом виде, например через онлайн-каналы банков. «На наш взгляд, необходимо тщательно проработать механизм с учетом уже полученного опыта предоставления ипотечных каникул, оформление которых сейчас доступно только при личном посещении офиса кредитной организации», — полагают в банке.

Еще одна поправка касается параметров определения тяжелой жизненной ситуации. Так, одной из причин, которая позволяет обратиться за льготой, является продолжительное заболевание. В текущей редакции закона срок затянувшейся болезни — два месяца, в проекте он сокращается до месяца, что значительно расширяет круг возможных претендентов на кредитные каникулы.

Механизм каникул для россиян с потребкредитами заработал в апреле прошлого года в разгар локдауна. Заемщики, которые заразились коронавирусом или потеряли доход в связи с ограничительными мерами, могли подать заявку на полугодовую отсрочку выплат. Фактически в сложный момент на людей, которые прибегли к необеспеченным заимствованиям, распространился механизм ипотечных каникул (действует с 2019 года на постоянной основе). Но, в отличие от ипотечников, для заемщиков с необеспеченными кредитами послабления оказались временными: заявки принимались только до 30 сентября 2020 года, то есть действие последних отсрочек закончилось в марте этого года.