Агентство Go Mobile объявило победителей премии Go Banking Awards 2021
Агентство Go Mobile на ежегодной церемонии награждения лауреатов премии Go Banking Awards представило отчет о мобильном банкинге в России и объявило победителей рейтинга лучших мобильных банков.
Лидерами рейтинга 2021 года стали СберБанк, «Тинькофф», Райффайзенбанк, Альфа-Банк и Банк «Открытие». Банки оценивали по следующим критериям: пользовательская активность, функционал и UX приложения, использование инноваций, ASO и продвижение приложения.
Полный список номинантов и победителей представлен ниже.
«Лучший мобильный банк»
- Победитель: СберБанк
- Номинанты: «Тинькофф», Райффайзенбанк
«Самый инновационный банк»
- Победитель: «Тинькофф»
- Номинанты: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Почта Банк, ВТБ, банк «Русский Стандарт»
«Лучшее ASO» (лучшая оптимизация страниц приложения в Google Play и App Store)
- Победитель: СберБанк
- Номинанты: Райффайзенбанк, «Тинькофф», Альфа-Банк, ВТБ
«Лучшее мобильное приложение»
- Победители: СберБанк и Альфа-Банк
- Номинанты: «Тинькофф», МКБ
«Лучшее мобильное продвижение»
- Победитель: СберБанк
- Номинанты: «Тинькофф», Райффайзенбанк
В этом году агентство вновь предоставило рейтинг в двух вариантах.
Основной — бесплатный.
Содержит детальную информацию по каждому параметру рейтинга и методологию оценки. На основе конкурентного анализа 35 банков также сформулирован портрет пользователя мобильного банкинга.
Бесплатный отчет включает в себя разделы о главных событиях банковской индустрии за последний год, мировых и российских трендах мобильного банкинга.
Дополненный — платный.
Расширенная платная версия включает в себя дополнительные разделы:
- динамика по рейтингам 2019—2021;
- бенчмарки по стоимости целевых действий для отрасли мобильного банкинга по каналам;
- полный анализ креативной коммуникации банков;
- подробный анализ каждого блока отчета: UX + UX-аудит приложений, продвижение, пользователи, ASO и другие разделы;
- подробные выводы.
Обе версии отчета доступны на лендинге, запись выступлений спикеров Go Banking Awards можно будет посмотреть на YouTube-канале Go Mobile.