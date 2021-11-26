​Агентство Go Mobile объявило победителей премии Go Banking Awards 2021

Агентство Go Mobile на ежегодной церемонии награждения лауреатов премии Go Banking Awards представило отчет о мобильном банкинге в России и объявило победителей рейтинга лучших мобильных банков.



Лидерами рейтинга 2021 года стали СберБанк, «Тинькофф», Райффайзенбанк, Альфа-Банк и Банк «Открытие». Банки оценивали по следующим критериям: пользовательская активность, функционал и UX приложения, использование инноваций, ASO и продвижение приложения.

Полный список номинантов и победителей представлен ниже.

«Лучший мобильный банк»

Победитель: СберБанк

Номинанты: «Тинькофф», Райффайзенбанк

«Самый инновационный банк»

Победитель: «Тинькофф»

Номинанты: Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Почта Банк, ВТБ, банк «Русский Стандарт»

«Лучшее ASO» (лучшая оптимизация страниц приложения в Google Play и App Store)

Победитель: СберБанк

Номинанты: Райффайзенбанк, «Тинькофф», Альфа-Банк, ВТБ

«Лучшее мобильное приложение»

Победители: СберБанк и Альфа-Банк

Номинанты: «Тинькофф», МКБ

«Лучшее мобильное продвижение»

Победитель: СберБанк

Номинанты: «Тинькофф», Райффайзенбанк

В этом году агентство вновь предоставило рейтинг в двух вариантах.

Основной — бесплатный.

Содержит детальную информацию по каждому параметру рейтинга и методологию оценки. На основе конкурентного анализа 35 банков также сформулирован портрет пользователя мобильного банкинга.

Бесплатный отчет включает в себя разделы о главных событиях банковской индустрии за последний год, мировых и российских трендах мобильного банкинга.

Дополненный — платный.

Расширенная платная версия включает в себя дополнительные разделы:

динамика по рейтингам 2019—2021;

бенчмарки по стоимости целевых действий для отрасли мобильного банкинга по каналам;

полный анализ креативной коммуникации банков;

подробный анализ каждого блока отчета: UX + UX-аудит приложений, продвижение, пользователи, ASO и другие разделы;

подробные выводы.

Обе версии отчета доступны на лендинге, запись выступлений спикеров Go Banking Awards можно будет посмотреть на YouTube-канале Go Mobile.