Госдума может рассмотреть законопроект о сдаче биометрии через приложение

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил в ходе Форума инновационных финансовых технологий Finopolis Online 2021, что министерство подготовило поправки к законопроекту о Единой биометрической системе (ЕБС), которые позволят сдавать биометрию через мобильное приложение, хотя и для ограниченного использования, пишет «Коммерсант». Граждане, которые через приложение загрузят в ЕБС два типа биометрии — лицо и голос, смогут пользоваться ограниченным кругом цифровых услуг в государственных органах и банках. По словам Шадаева, данные могут использоваться при авторизации на «Госуслугах».

В сентябре для общественного обсуждения был опубликован проект постановления правительства о проведении эксперимента по размещению гражданами России своих биометрических персональных данных в единой информационной системе (ЕИС) персональных данных с применением мобильного телефона, смартфона или планшетного компьютера. В пункте 16 проекта постановления перечислены случаи, для которых могут применяться «упрощенные» биометрические слепки: отдельные банковские операции, проезд в метро и МЦК, системы контроля управления доступом на отдельные территории, заключение абонентских договоров на услуги. По словам источников издания, соответствующие изменения внесены в законопроект, поддержаны правительством и могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе.

Цель — популяризировать таким образом сервис среди граждан, простимулировав их в итоге сдавать полноценную биометрию офлайн, пояснил один из собеседников. Он отметил, что для госпроекта такого уровня текущая ситуация — полный провал: за три года собрано лишь немногим более 200 тыс. слепков биометрических данных россиян.

В Минцифры подчеркнули, что упрощенная система сдачи биометрии безопасна — информация передается по защищенным каналам связи. В ЦБ подтвердили безопасность упрощенной системы передачи биометрических данных. По словам директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, вся информация передается по защищенному каналу связи между мобильным приложением и системой, что предотвращает подмену данных. Он добавил, что безопасность обеспечивает и двухфакторная процедура подтверждения личности: пароль от госуслуг и биометрические данные.

Банкиры сомневаются в успехе проекта. По их мнению, такие данные не могут являться основным фактором аутентификации клиента. В ВТБ сообщили, что совершение банковских операций с использованием биометрии безопасно только при условии, что банк выполнил все установленные регуляторами требования. В Совкомбанке уверены, что сдача данных через приложение упростит процесс, но с точки зрения безопасности банкам при приеме на обслуживание клиента нужно будет иметь полную информацию о способе создания клиентом биометрического слепка. Специалисты по информационной безопасности отметили, что упрощенная система сдачи биометрических данных через приложение может быть небезопасна: данные можно подменить и на устройстве, и в процессе передачи.