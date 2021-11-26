Основные фондовые торги в России открылись в плюсе

Основные фондовые торги в РФ стартовали в среду положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,93% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 909,23 пункта. Индекс РТС повысился на 1,05% до отметки 1 664,4 пункта.

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Цены на нефть незначительно снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Итоги переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена при этом можно назвать нейтральными: стороны обменялись своим видением ситуации, но в оборонный бюджет США пока не включены серьезные санкции против РФ», — перечисляет эксперт.

По ее прогнозу, в начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться развить восходящее движение ввиду отсутствия новостей о новых санкциях и скорее нейтральных итогов переговоров двух президентов. «Последнее, однако, не предполагает, что санкции не будут введены в ближайшем будущем, в связи с чем геополитическая напряженность в российских активах в ближайшие недели, вероятно, будет сохраняться и в любой момент может вызвать новую волну продаж», — добавила аналитик.

