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Основные фондовые торги в России открылись в плюсе

08.12.2021 10:02
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Основные фондовые торги в РФ стартовали в среду положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,93% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 909,23 пункта. Индекс РТС повысился на 1,05% до отметки 1 664,4 пункта.

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. «Цены на нефть незначительно снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Итоги переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена при этом можно назвать нейтральными: стороны обменялись своим видением ситуации, но в оборонный бюджет США пока не включены серьезные санкции против РФ», — перечисляет эксперт.

По ее прогнозу, в начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться развить восходящее движение ввиду отсутствия новостей о новых санкциях и скорее нейтральных итогов переговоров двух президентов. «Последнее, однако, не предполагает, что санкции не будут введены в ближайшем будущем, в связи с чем геополитическая напряженность в российских активах в ближайшие недели, вероятно, будет сохраняться и в любой момент может вызвать новую волну продаж», — добавила аналитик.

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