Регуляторные требования ускорят процесс консолидации на рынке ломбардов

Ужесточение регулирования рынка со стороны Центробанка, усиление контроля за оборотом драгметаллов и неполное восстановление экономической активности после пандемии ускорят процесс консолидации на рынке ломбардов, пишет «Коммерсант». Уже в начале 2022 года с рынка могут уйти до 400 игроков.

По данным исследования сети ломбардов «Первый ювелирный», крупнейшими рынками ломбардов являются США, Мексика, Англия, Россия (29,9 млрд рублей, четвертый крупнейший по объемам рынок), Украина и Германия. Совокупный объем ломбардного рынка этих стран превысил 406 млрд рублей по итогам прошлого года.

По данным исследования, Россия лидирует во всем мире по доле золота, предоставляемого в ломбарды в качестве залога (90%), и по продолжительности займов (год и более). Именно этот фактор может сыграть с участниками рынка злую шутку. В 2022 году ломбарды должны перейти на новый единый план счетов, приближенный к МСФО, а с марта 2023 года вводится обязательная маркировка ювелирных изделий, напоминает предправления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок. «Примечательнее то, что большая часть рынка ломбардов в России приходится на компании с кредитным портфелем менее 50 миллионов рублей, то есть на малый и микробизнес», — подчеркнула она, добавив, что, по данным Банка России, это 94% рынка.

По данным регулятора на середину ноября, в реестре ЦБ состоят 2 242 ломбарда. При этом портфель займов показывает в течение 2021 года рост: по итогам первого полугодия он достиг 45,6 млрд рублей, что почти на 5 млрд рублей больше, чем уровень начала года. Число заемщиков незначительно подросло: 2,3 млн против 2,1 млн в начале года.

На фоне изменений в следующем году отрасль ждет значительная консолидация, отмечают эксперты. «Соответствие новым требованиям законодательства потребует от ломбардов найма специалистов и установки дорогостоящего ПО. Это невозможно для небольшого, регионального, часто семейного бизнеса», — предостерегает гендиректор сети ломбардов «Фианит» Станислав Боронин.

В таких условиях будет происходить консолидация рынка, уверен совладелец сети ломбардов «Первый ювелирный» Артем Евстратов. «С учетом растущей бюрократической нагрузки одиночным ломбардам будет невыгодно работать: нужно содержать большой штат специалистов, а доходность бизнеса постепенно уменьшается», — пояснил он. За все время регулирования, с 2015 года, ПСК постоянно снижается, у ломбардов просто нет резервов, чтобы обеспечивать рентабельность бизнеса, добавил Боронин. Кто-то продаст бизнес крупным сетевым ломбардам, кто-то уйдет в комиссионную торговлю и скупку, уверена Грибок.

Еще одним трендом на рынке ломбардов станет цифровизация. В пандемию успешно вели бизнес те ломбарды, которые развивают цифровые сервисы: онлайн-оценка, онлайн-оплата процентов по займам, дистанционное обслуживание, пояснил Евстратов. В Москве уже есть компании, которые помимо классических офисов используют роботизированные автоматы-ломбарды: устройства, которые автоматически оценивают стоимость изделия и предоставляют возможность получить заем на карту, весь процесс не требует присутствия сотрудников и занимает пять — десять минут, привел пример старший аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. Именно развитие этих технологий будет определять будущее развитие отрасли, уверен эксперт. В перспективе все это положительно повлияет на рынок легальных ломбардов. Но пока, полагает основатель ломбарда «Корона» Вадим Клемцов, это приводит лишь к снижению количества легальных ломбардов.