ОКБ запустило новый сервис для физлиц под брендом «Кредистория»

Бюро кредитных историй «Объединенное Кредитное Бюро» начало работать с физическими лицами под брендом «Кредистория» и запустило умного помощника по анализу финансовых продуктов, говорится в сообщении бюро.

«Бюро сохранит текущее юридическое наименование, а бренд ОКБ будет использовать только для работы с кредиторами. Основным сайтом для физических лиц станет credistory.ru, а прежний сайт ucbreport.ru вскоре прекратит свою работу. Бюро также разработало под новый бренд логотип, сохраняющий преемственность со старым, и улучшило клиентский опыт за счет изменения дизайна интерфейсов», — говорится в релизе.

Необходимость запуска нового бренда в компании объяснили фокусировкой на клиентский опыт, а также запуском новых продуктов, выходящих за рамки простого предоставления кредитной истории и кредитного рейтинга. Так, пояснили в компании, первым новым сервисом стал анализ доступности кредитов для заемщика. «Кредистория» не ограничивается простым поиском подходящих предложений, а на основе кредитной истории также предсказывает вероятность одобрения кредита или займа в конкретных банках и МФО», — добавили в бюро.

Отмечается, что «Кредистория» опирается не просто на кредитный рейтинг потенциального заемщика, а на его кредитную историю и одну из крупнейших в России баз данных о полученных россиянами банковских кредитах. «Таким образом, с помощью технологии больших данных «Кредистория» может точнее определять реальные шансы на получение кредита. Сервис полностью бесплатен на всех этапах, не требует от заемщика заполнения анкет и не передает его персональные данные десяткам или сотням кредиторов одновременно, защищая его от нежелательных запросов кредитной истории и спама», — указали в бюро.

«Кредистория» продолжит оказывать платную услугу по защите от кредитных мошенников. Получить свою кредитную историю, как и раньше, можно будет два раза в год бесплатно, но кредитный рейтинг теперь предоставляется не два раза, а неограниченное число раз бесплатно, уточнили в ОКБ.

«Сейчас рынок розничного кредитования совершенно непрозрачный — заемщики получают отказ в предоставлении кредита без объяснения причин, а также не знают, какой кредитор в конечном счете предложит им заемные средства на лучших условиях. Мы хотим сделать так, чтобы кредитный рейтинг и кредитная история перестали быть инструментом лишь банков, поэтому начали создавать помощника, который поможет принимать лучшие решения в достижении самых разных финансовых целей», — прокомментировал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

В ближайшей перспективе, обещают в компании, умный помощник начнет давать персональные советы по улучшению кредитного рейтинга, а в более отдаленной перспективе появится анализ других финансовых продуктов.

