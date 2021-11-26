Председатель правления «Траста»: банк вернул регулятору более 200 млрд рублей

Банк «Траст» вернул Центробанку уже 226 млрд рублей за счет основных сборов и еще 50 млрд рублей дополнительно от продажи акций ВТБ. Об этом в интервью РБК сообщил председатель правления «Траста» Александр Соколов.

«ЦБ вернули 226 миллиардов рублей, включая проценты, за счет основных сборов, и еще 50 миллиардов рублей — дополнительно от продажи акций ВТБ», — отметил он.

По словам Соколова, «Траст» выполнил бизнес-план еще в начале IV квартала. «Завершим год с перевыполнением плана примерно на 20%. К цифре 482 миллиарда рублей мы двигаемся со скоростью на 15% выше, чем планировали. До конца года соберем порядка 300 миллиардов рублей, и еще у нас на балансе находятся активы, справедливая стоимость которых составляет порядка 180 миллиардов рублей. Уже сегодня мы видим, каким образом можно обеспечить выполнение нашего стратегического KPI по сборам на 96%», — пояснил он.

При этом на вопрос о возможности вернуть более 482 млрд рублей к 2024 году Соколов сказал, что у банка есть план, озвучивать который пока не планируют во избежание отклонений от него. «У нас есть оптимистичный сценарий, который предполагает вероятность перевыполнения стратегического плана. На сколько — мы пока не озвучиваем, чтобы не формировать лишних ожиданий», — заключил председатель правления «Траста».