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Верховный суд: штраф за отсутствие маски можно налагать по фото нарушителя

08.12.2021 12:18
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ТАСС

Штраф за отсутствие в условиях антиковидных мер маски можно налагать по одной записи нарушителя с камер видеофиксации. Это следует из решения Верховного суда России по делу продавца продуктового магазина, оштрафованного за отсутствие маски.

«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания, обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу», — отмечается в постановлении.

Согласно выводам Верховного суда, для наложения штрафа на нарушителей не требуется экспертиз и специального расследования. Фотоматериалы с камер видеонаблюдения или иных средств записи позволяют объективно рассматривать подобные дела.

Тем самым суд отклонил жалобу оштрафованного на 100 тыс. рублей за отсутствие маски продавца московского продуктового магазина. В своей жалобе истец настаивал на необходимости проведения экспертизы для точного установления его личности.

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