​«Юkassa» подключает интернет-магазины к SberPay

«Юkassa» (цифровая финтехплатформа ЮMoney, входит в экосистему «Сбера») предоставила онлайн-компаниям возможность принимать платежи с помощью SberPay. Как сообщает пресс-служба компании, «Юkassa» стала первым специализированным платежным провайдером, который позволяет компаниям-клиентам использовать новый платежный метод.



«SberPay пришел на смену оплате через «СберБанк Онлайн». Платить стало проще: нужно просто нажать кнопку SberPay и подтвердить платеж. При оплате со смартфона для подтверждения автоматически откроется приложение «СберБанк Онлайн», а тем, кто платит с десктопа, придет push-уведомление на телефон. При таком способе оплаты отображается баланс карты, за счет чего больше покупателей завершает платеж», — говорится в релизе.

Как уточняется, если пользователь платит с помощью SberPay, ему не придется ждать сутки в случае возврата: деньги вернутся в течение нескольких часов. Доступен и частичный возврат: не нужно отменять весь заказ, если один товар не подошел. Срок заморозки средств увеличен до семи дней. Можно также использовать рекуррентные платежи для подписки или абонентской платы.

В день клиент может потратить с помощью SberPay до 1 млн рублей. Для компаний общий объем принимаемых платежей неограничен, но каждый платеж должен быть не больше 1 млн рублей. Для оплаты по связкам и рекуррентных списаний лимитов нет.



Действующим мерчантам «Юkassa» метод SberPay будет доступен автоматически. Для подключения нужно обратиться к менеджеру и выбрать удобный способ интеграции.