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Официальный курс доллара снизился на 29 копеек, евро — на 35

08.12.2021 13:28
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России установил официальные курсы валют на 9 декабря.

Курс доллара опустился на 29,46 копейки, составив 73,8453 рубля (74,1399 рубля на 8 декабря). Курс евро снижен на 34,74 копейки до 83,364 рубля (83,7114 рубля на 8 декабря).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,7 рубля (минус 36 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,15 рубля (минус 5 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,56—74,06 рубля за доллар и 83,01—83,61 рубля за евро.

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